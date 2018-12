Luchtvaartschool Martinair verhuist naar Eelde

De KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde wordt groter. Personeel en toestellen van de Martinair luchtvaartschool op Lelystad Airport verhuizen naar Eelde.

Over een aantal jaren worden de studenten van beide scholen op Eelde opgeleid, meldt RTV Drenthe. De KLM Flight Academy was al gestopt met de lessen in de Verenigde Staten. Deze lessen worden op dit moment in Lelystad gegeven.

Ruimte in Noord-Nederland

Groningen Airport Eelde heeft ruimte en betere mogelijkheden om studenten klaar te stomen als piloot volgens de school. Lelystad wordt op den duur te druk als de luchthaven daadwerkelijk de overloop van Schiphol wordt.

Enige tijd geleden heeft de KLM Flight Academy de eerste van een aantal nieuwe lesvliegtuigen gekregen. Deze hebben een stuk minder lawaai dan de oude vliegtuigen. Straks staan er op Eelde twaalf lestoestellen. Alle 160 leerlingen volgen hun volledige opleiding straks op de Drentse bodem.

Het personeel van de Martinair luchtvaartschool verhuist op termijn mee. Over de verhuizing wordt eerst een plan geschreven. Het is nog niet bekend wanneer personeel en toestellen daadwerkelijk naar Eelde verkassen.

Klassen zitten vol

Beide opleidingen voor piloten zijn dochtermaatschappijen van Air France/KLM. Op Eelde wordt al tientallen jaren les gegeven. Een tijd lang ging het minder goed, omdat aspirant-piloten geen lening konden krijgen voor hun opleiding. Maar sinds enige tijd is er een nieuwe mogelijkheid om geld te lenen. De klassen van de school zitten helemaal vol.