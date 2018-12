Waterberging De Onlanden wordt voorbereid op extreem weer

Om 'droge voeten' te garanderen krijgt waterberging De Onlanden bij Stad beweegbare stuwen en worden de kades rondom lokaal opgehoogd.

Volgens nieuwe veiligheidsnormen moet de berging een waterstand van 15 centimeter boven NAP aankunnen. Nu is dat hoogstens 20 centimeter ónder NAP, een verschil van 35 centimeter dus.

Stijging zeespiegel

De maatregel is nodig om het gebied voor te bereiden op de verwachte stijging van de zeespiegel en periodes met extreme neerslag, zegt Carla Alma van waterschap Noorderzijlvest.

'Met het optimaliseren van de waterberging willen we zorgen dat de inwoners van ons waterschap hier ook in de toekomst veilig voor het water kunnen blijven wonen', zegt Carla Alma van het waterschap.

Hoogwater

Natuurgebied De Onlanden werd ingericht als waterberging na het hoogwater van 1998. Door hevige regenval en het niet kunnen lozen stond het water in grote delen van provincie en stad Groningen dreigend hoog.

Het waterschap voert op dit moment overleg over de plannen met de provincie Drenthe, terreinbeheerders en de beide gemeenten in het gebied, Noordenveld en Tynaarlo.



