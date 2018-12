Lopend Vuur: Kerstkaarten horen erbij

Nog niet zo lang geleden was het heel normaal: het sturen van kerstkaarten naar familie, vrienden, kennissen en collega's.

Maar de tijden zijn veranderd. We communiceren vooral online. En toch zeulen postbodes deze dagen met postzakken vol kaarten.

Verstuur jij ze ook? Of maak je ze zelf?

Een gelovige kerst?

In hoeverre heeft kerst met geloof te maken? Van de 3.244 stemmers zegt ruim 52% dat kerst niets meer met geloof te maken heeft, een kleine meerderheid dus.

Of we met kerst ook naar de kerk gaan? Een grote meerderheid van 68% doet dat niet meer, daar werden 2.794 stemmen op uitgebracht.