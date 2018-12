Deel dit artikel:













Rondje Groningen: Poes wordt gered met de boot Redding is in zicht! (Foto: De Vries Media)

De kerstsfeer is flink aanwezig in onze provincie, dat kun je overal wel zien. En wat is er nou mooier dan een redding, zo vlak voor kerst? Je ziet het allemaal in dit Rondje!

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken? 1) Hop hop hop Winschoter en oud-international Klaas Nuninga (GVAV en later Ajax) laat even zien hoe het moet. 2) Boem! Burgemeester Hoogendoorn is er op tijd bij met het cardbid. Wel voor het goede doel, namelijk voorlichting. 3) Nat katje gered In Zoutkamp heeft de brandweer vandaag een katje gered van een sluisdeur. Het beestje was daar, helemaal nat, vast komen te zitten. Met een bootje is het beestje van de deur gered en overgedragen aan de dierenambulance. De eigenaar van het beestje wordt nog gezocht.

Foto: De Vries Media 4) Dineren met Kraan Rapper Kraantje Pappie heeft een bijzondere plek geregeld voor een kerstdiner. 5) Die is lang! Maar liefst een meter droge worst, daar kun je wel even mee door. Of zou hij al op zijn inmiddels? 6) Sfeertje Niet alleen is de kerstboom op het Hoofdstation een prachtig plaatje, maar blijkbaar ook een mooie decor voor een muziekclip. 7) Niet struikelen Met meerdere kaarsen maakt dit een opvallende kandelaar of moeten we zeggen kroonluchter? 8) Helemaal in de sfeer De Stadse wethouder Joost van Keulen (VVD) laat even zien hoe erg hij in de kerstsfeer is. Laten we zeggen: nog meer kerstachtig kan bijna niet. Rondje Groningen is er elke werkdag. Dus de aankomende weken zijn een beetje bijzonder door kerst en nieuwjaar. Gelukkig is ons archief er nog.