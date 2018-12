Dit weekend in Groningen: heel veel kerst, maar ook meer

Zo vlak voor kerst is er heel veel te doen. Natuurlijk zijn er verschillende kerstmarkten, kerstconcerten en tochten, maar er is ook meer te doen. Een paar tips op een rij.

Grote beurs voor kleine dingen

De Rodenburghal in Leek wordt zaterdag omgebouwd tot een miniatuurwonderland tijdens de Modelbouwmarkt Leek. Verenigingen en modelbouwers laten zien wat ze gebouwd hebben, zoals diorama's, vliegtuigen en allerlei scenario's. Uniek is het nabouwen van de vervanging van de brug over het Aduarderdiep bij Nieuwklap in februari van dit jaar. Meer info op de site.

Herderstocht in Onstwedde

Een wandelroute van ongeveer drie kilometer waarbij er op verschillende plekken een stuk van het kerstverhaal wordt verteld. Met Romeinse soldaten, herders, wijzen een herbergier en vertellers. Dat is te zien tijdens de eerste Herderstocht die zaterdagavond in Onstwedde wordt georganiseerd. Zie ook de website voor alle details.

Winterwelvaart

Lampjes in masten, de bekendste gracht van Groningen, verschillende kraampjes, kunst, theater en muziek. Dat is Winterwelvaart in een notendop en vrijdag, zaterdag en zondag kun je aan het Lage, Kleine en Hoge der A heen.

Anglicaanse kerstliederen

Zondag om 17:00 uur zingt het jongerenkoor Rudolf Agricola in de Martinikerk kerstliederen in de Anglicaanse traditie. Dat gebeurt onder de naam 'schoonheid met een ziel.' Je kunt genieten van zuivere stemmen en mooie muziek, zo is de belofte. Entree is gratis, meer info op de site.

Dansen met drones

Zaterdag treedt choreograaf David Middendorp op in de Stadsschouwburg. Hij is onder andere bekend van zijn finaleplek in 'America got Talent' en van Youtube. In deze voorstelling combineert hij dans met drones.

Goed weekend!