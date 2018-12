Tientallen tassen vol suikerbrood, banketstaven, thee, servetjes en sapjes vullen de kamer van Nel en Nico Postmus in Finsterwolde. Het zijn kerstpakketten voor minima, stuk voor stuk gevuld met gedoneerde producten.

'De verse rollades en leverworsten doen we er later nog bij. Die hebben we tegen inkoopprijs gekocht bij de supermarkt', vertelt Nico trots aan Radio 1.

Mensen onderaan de grens

De zoon van Nico en Nel begon zeven jaar geleden met het verdelen van kerstpakketten. Vijf stuks, voor mensen die hij kende en wel een extraatje konden gebruiken. Dat werden er elk jaar meer, vertelt Nico.

'We verdelen nu 120 pakketten onder minima. Dat zijn mensen die om een of andere reden onderaan de grens gekomen zijn. Als zij een euro teveel hebben om bij de voedselbank te komen, dan knallen ze er nog eens vijftig euro onderuit. Het kunnen ook mensen in de schuldsanering zitten en niet voor een andere regeling in aanmerking komen.'



Op zijn sterfbed vroeg hij: 'mam, ga jij dit verder doen?' Ja hoor lieverd, dat ga ik doen Nel Postmus - Deelt kerstpakketten uit

'Hij is beretrots'

Zoonlief kan er helaas niet meer bij zijn. Hij overleed drie jaar geleden aan acute botkanker. Voor zijn foto op de kast staat dag en nacht een kaarsje. Vanaf die plek kijk hij toe hoe twee vrijwilligers de kerststollen over alle tassen verdelen.

'Hij is beretrots en geniet hiervan, dat weet ik zeker', zegt Nel met een brok in haar keel. 'Op zijn sterfbed vroeg hij: mam, ga jij dit verder doen? Ja hoor lieverd, dat ga ik doen.'



Vader volgt zoon op

Zoon Pieter Postmus overleed in februari 2015 aan de gevolgen van kanker. Hij zat in de lokale gemeenteraad namens Oldambt Aktief, de partij die hij in 2009 zelf oprichtte. Vanwege zijn ziekte stond Pieter zijn zetel in de raad af aan vader Nico. Zoon Pieter Postmus overleed in februari 2015 aan de gevolgen van kanker. Hij zat in de lokale gemeenteraad namens Oldambt Aktief, de partij die hij in 2009 zelf oprichtte. Vanwege zijn ziekte stond Pieter zijn zetel in de raad af aan vader Nico. Dat ging gepaard met de nodige emoties

Eenzame mensen krijgen ook een kerststukje. Dat doe ik gewoon uit liefde Nel Postmus - Deelt kerstpakketten uit

'Dit doe ik gewoon uit liefde'

Met hart en ziel zet het stel zich sindsdien in voor de goede zaak. De tassen puilen uit met heerlijkheden. En zelfs aan honden en katten wordt gedacht. 'Die horen er ook bij', vindt Nel, die ook al voor Sinterklaas in de weer was voor de minder bedeelden.

Voor alleenstaanden stak ze nu samen met een vriendin haar handen extra uit de mouwen.

'Zij krijgen allemaal een kerststukje. Deze mensen zijn vaak eenzaam en vinden het leuk om dat erbij te krijgen. Dat doe ik gewoon uit liefde. We zijn er twee dagen mee bezig geweest. Ik heb spierreuma, dus was daarna best wel heel moe. Maar als je alles klaar hebt, is dat wel heel mooi.'

Nel en Nico gaan zaterdagochtend op pad om alle 120 pakketten persoonlijk uit te delen.

