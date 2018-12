Gevaarlijke stof ontsnapt op Chemiepark Delfzijl, alarm ingetrokken (update)

Bij het bedrijf Delamine op het Chemiepark Delfzijl is vrijdagochtend rond 10.15 uur een gevaarlijke stof ontsnapt. Kort na elven werd het alarm ingetrokken.

Het is nog niet bekend om welke stof het gaat en hoeveel daarvan is vrijgekomen. Volgens een woordvoerder van het Chemiepark waren de gevolgen beperkt. Er zijn geen persoonlijke ongelukken gebeurd.

Delamine is een dochteronderneming van onder meer Nouryon Salt, voorheen Akzo. Het bedrijf produceert onder meer motorolie, verfuitharders en pillen tegen wagenziekte.

De grondstof, die voor deze producten wordt gebruikt, is ethyleenamine, wat wordt gemaakt van ammoniak.

Eerder lek

In oktober was er ook een lek bij Delamine. Toen was de geur van ammoniak tot buiten het chemiepark te ruiken, maar was er geen sprake van gevaar voor de omgeving.

Lees ook:

- Ammoniaklek bij Delamine op Chemiepark Delfzijl

- 'Je gaat over je nek van die geur'