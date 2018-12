Schuur op begraafplaats krijgt 'eindelijk' een nieuwe plek

De zwarte schuur bij de begraafplaats van Midwolde wordt in het voorjaar van 2019 verplaatst naar de noordelijke rand van het kerkhof.

De schuur staat sinds twee jaar pal naast de kerk en is voor veel bewoners een doorn in het oog. De gemeente heeft nu in overleg met inwoners besloten om de schuur een eind verderop te plaatsen.

De schuur dient als opslag voor attributen voor het begraven en het onderhoud aan de begraafplaats.

'Eindelijk'

'De schuur had nooit geplaatst mogen worden', zegt Bert Boekhold, die zich sinds het begin tegen de plannen heeft verzet.

'Dat is de eerste fout. Daarna heeft de gemeente toch toestemming verleend. Ik ben blij dat ze nu eindelijk ons gehoord hebben.'

'Samen uitgekomen'

Een woordvoerder van de gemeente Leek laat weten dat in eerdere besluiten inderdaad is vastgelegd dat er op de huidige locatie nooit gebouwd had mogen worden. 'Maar we zijn er nu samen uitgekomen.'