'Vonhoff legde basis voor huidige welvaart in Groningen'

De man die Groningen weer op de kaart heeft gezet in politiek Den Haag, verdient een boek. Volgens noordelijk VVD-prominent Bé Buining was dat een vanzelfsprekendheid. Schrijver Diederick Slijkerman ging ermee aan de slag.

'Henk Vonhoff, liberaal zwaargewicht' is een boek geworden over het leven en werk van Henk Vonhoff, oud-staatssecretaris en de man die ruim zestien jaar Commissaris van de Koningin in Groningen was. Tussen 1980 en 1996 klonk de zware basstem van Vonhoff over de burelen op het Martinikerkhof.

'Groningen was derderangs'

En Vonhoff heeft volgens auteur Slijkerman een grote impact gehad op de vooruitgang in de provincie Groningen.

'Toen hij kwam werd Groningen als een derderangs provincie beschouwd', stelt hij. 'De economie lag op zijn gat. Vonhoff heeft Groningen enorm gepromoot in Den Haag. Daarnaast was hij bezig om gelden uit de Europese Unie te krijgen. Hij legde zo de basis voor de huidige relatieve welvaart in Groningen.'

Eigen gelijk

Dat dankt onze provincie aan de volgende eigenschappen, zegt Slijkerman. 'Hij had bestuurlijke daadkracht, maar kon ook niet altijd even goed luisteren. Daarnaast was Vonhoff overtuigd van zijn eigen gelijk.'

Het boek Liberaal Zwaargewicht werd vorige week aangeboden aan alle Statenleden van Provinciale Staten.

Er gaat niets boven Groningen

Commissaris van de Koning Rene Paas blikte daarbij ook terug op het leven en werk van Vonhoff.

'Vonhoff heeft hier lopen trekken en sleuren. Hij vond dat mensen hier ook recht hadden op een stukje van de welvaart', aldus Paas. 'Naar verluidt is de slogan 'Er gaat niets boven Groningen' ook door Vonhoff bedacht. Of die mythe klopt, geen idee, maar maar een goed

verhaal moet je in stand houden.'

Slijkerman schetst in zijn boek een duidelijk beeld van Vonhoff, die zelfverzekerd opereerde. De auteur beschrijft onder meer dat de voormalig CdK alleen luisterde naar twee vrouwen: de koningin en zijn eigen vrouw.

