100-jarige Sven-fan wacht nog altijd op een ontmoeting met haar held

'100 jaar en met Thialf nog lang niet klaar.' De 100-jarige, in het oranje uitgedoste mevrouw Jo Tonkens, hoopte daarmee afgelopen weekend de aandacht van haar held Sven Kramer te trekken. Tevergeefs.

'Als kind was ik niet van het ijs af te slaan. Maar ik kon er niks van', zegt de kwieke fan vanuit haar woning in een zorgboerderij in Noordbroek.

Voor het derde jaar op rij zat ze in Thialf. Met één groot doel. 'Ik wil graag met Sven Kramer op de foto.'

De bordjes waarmee Tonkens de Svens aandacht probeerde te trekken. Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord



Die wens kwam in de Friese schaatstempel niet uit, maar de 100-jarige ging uiteindelijk wel op de foto 'met die andere'. Die andere is Olympisch kampioen Kjeld Nuis. 'Hij had het gehoord en wilde met mij op de foto. Een prachtige foto.'

Mevrouw Tonkens toont trots de foto met 'Koning Kjeld'. Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord



Later deze maand zit Tonkens wederom in Thialf, dan tijdens het NK Afstanden. 'Ik ben dan wel oud, maar moet wel een beetje bijblijven.'