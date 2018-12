'In Lelystad wordt het steeds onrustiger, daarom komen we naar Eelde'

De financiële zorgen van Groningen Airport Eelde hebben géén rol gespeeld in het besluit van de KLM Flight Academy om op Eelde uit te breiden.

Dat zegt directeur John Hayward van de vliegschool.

Op het vliegveld komen tussen de twaalf en vijftien extra vliegtuigen. Daarnaast wordt meer personeel overgeplaatst van Lelystad Airport. In totaal moeten er 60 piloten per jaar worden opgeleid.

Onrust in Lelystad

'Wij zijn geen partij, maar een klant van Groningen Airport Eelde. Waar we wel naar hebben gekeken is de uitbreiding van Lelystad. Het wordt daar onrustiger in de toekomst. Het is daar nu ook onrustiger als je het vergelijkt met Eelde.'

'Maar het belangrijkste is dat we hier alle voorzieningen hebben', vervolgt Hayward. 'Huisvesting voor de studenten, lokalen... Alles om de opleiding vorm en inhoud te geven.'

In goede banen

Hayward is twee jaar geleden door de KLM ingevlogen om de bestaande Martinair Flight Academy en de vliegschool van de KLM veel meer op elkaar aan te laten sluiten.

De Martinair Flight Academy begon oorspronkelijk in de Verenigde Staten, werd vorig jaar overgeplaatst naar Lelystad en wordt vanaf vólgend jaar vanuit Eelde georganiseerd. Alle vliegtuigen en al het personeel verhuizen mee. Een exacte datum hiervoor wordt nog geprikt.

Economische redenen

'Twee vliegscholen onder één dak is een beetje een apart verhaal', zegt Hayward. 'De marktomstandigheden zijn dusdanig geweest dat het lastig was om bij derden piloten op te leiden. Daarom willen we nu alles onder eigen dak hebben.'

