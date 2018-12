'Punten pakken, dat is het enige waar het om gaat. Als je verliest, ga je met een kutgevoel de kerst in.' Was getekend, FC Groningen-trainer Danny Buijs.

'We zijn degradatiekandidaat', zegt Buijs in de voorbeschouwing op het uitduel met Fortuna Sittard van zaterdagavond. 'We staan al zo'n 36 maanden in rechterrijtje. Het zijn gewoon de feiten. We bivakkeren daar al vrij lang, dus de druk is groot.'

De door Buijs genoemde periode is in werkelijkheid overigens een stuk korter aangezien de FC anderhalf jaar geleden het seizoen 2016/2017 nog afsloot met een achtste plek.

Cassierra twijfelgeval

Tegen Fortuna ontbreekt Jannik Pohl nog steeds vanwege een blessure. Het meespelen van Mateo Cassierra is een twijfelgeval. Over zijn inzetbaarheid wordt zaterdag een besluit genomen.

Ajdin Hrustic keert terug van een schorsing. Hij is een van gegadigden om Cassierra te vervangen. Michael Breij heeft echter de beste papieren voor een basisplek indien de Colombiaanse spits niet fit genoeg wordt bevonden.

Clubtopscorer Mimoun Mahi stond vrijdag niet op het trainingsveld. Buijs verwacht dat hij gewoon fit is om in Sittard in de basis te starten.

'Fortuna heeft gewoon een goed team', zegt Buijs. 'Met jongens die veel ervaring hebben in onder andere de Bundesliga en in Spanje.'

FC Groningen Live

Fortuna Sittard - FC Groningen begint zaterdagavond om 18:30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 18:00 uur.

De presentatie is in handen van Niiwino Geertsema. Stefan Bleeker doet verslag vanuit het Fortuna Sittard Stadion.

De wedstrijd is op de site en app te volgen middels een liveblog.