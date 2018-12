Aandeelhouders slikken begrotingsgat Groningen Airport Eelde

De begroting van Groningen Airport Eelde vertoont nog steeds een tekort van bijna vier ton, maar wat de aandeelhouders betreft kan de luchthaven hiermee verder. In januari komt er een definitieve begroting op tafel.

Dat hebben de aandeelhouders, de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen, Groningen en Tynaarlo, vrijdagmorgen besloten.

Best gedaan

Ze vinden dat de luchthaven, met bezuinigingen op marketing, onderhoud en service en een verhoging van de parkeertarieven voldoende haar best heeft gedaan om de begroting op orde te krijgen.

Twee weken geleden vertoonde die nog een tekort van bijna acht ton en daar gingen de betrokken provincies en gemeenten niet mee akkoord.

Nét voldoende

Het vliegveld mocht zijn huiswerk overdoen en moest dat vrijdag inleveren. Het is nét voldoende, maar het kan nog beter, vinden de aandeelhouders en dus komt er in januari nog een nieuwe begroting, zegt de Drentse gedeputeerde Cees Bijl.

'Het sluit nog niet en we vinden wel belangrijk dat er wordt doorgewerkt aan een positieve uitkomst en dat is ook toegezegd. Maar je moet je wel realiseren dat er een paar weken terug nog een tekort lag van 775.000 euro en dat je dat niet met een vingerknip oplost. We hebben waardering voor de moeite. Deze begroting kan als basis dienen om het nieuwe jaar in te gaan.'

Brandweerkazerne gaat door

De luchthaven hoeft niet te bezuinigen op veiligheid, dus de investering in de brandweerkazerne gaat door.

Wel zijn de plannen voor de nieuwe terminal geschrapt, omdat er door het verdwijnen van de Nordica-lijnen naar Kopenhagen en München, nu toch weinig passagiers zijn.

Minder reclame

Gevolg van de bezuiniging op marketing is wel dat het vliegveld minder reclame maakt in de regio, terwijl daar afgelopen jaren, ook door de kring van ondernemers rond Groningen Airport Eelde, zwaar op was ingezet.

'Zeker in de marketinguitingen zullen mensen het merken. We zullen komend jaar minder zichtbaar zijn in de regio maar dat is misschien ook wel te rechtvaardigen, omdat we minder verkeer hebben, ' zegt directeur Marco van de Kreeke.

