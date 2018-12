Deel dit artikel:













'Supermarktschappen leeg' door actie Voedselbank Een van de boodschappenkratten die werd ingebracht (Foto: Archief/RTV Noord)

De kerstactie van de Voedselbank Groningen is ten einde gekomen. Deze week werd er ingezameld in supermarkten in Stad. De eindstand werd vrijdagmiddag bekendgemaakt: 247.335 euro.

Geschreven door Stef Bandstra

Redacteur/nieuwslezer

'Ruim 51 procent meer dan vorig jaar', zegt manager Jack Koops. 'Zo'n hoge opbrengst hadden we wel op gehoopt, maar niet verwacht', vertelt hij. Dit jaar werden niet twee, maar drie dagen lang ingezameld. Ik zag het op een bepaalde manier als een soort georganiseerde chaos Jack Koops - manager Voedselbank Groningen De cijfers De Voedselbank kreeg door de actie meer dan 1000 kratten met boodschappen binnen. Ruim 200 leden van studentenvereniging Vindicat en 50 leden van Albertus Magnus schoten te hulp door bijvoorbeeld te flyeren in een supermarkt. ´We praten niet over winkelwaardes, maar over verkoopwaarde', legt Koops uit. 'We hebben steekproeven gedaan. Als er bijvoorbeeld een binnenkwam, keken wij naar de gemiddelde waarde van de producten in dat krat.' Naast alle kratten werden ook donaties gedaan door scholen, verenigingen en bedrijven in de provincie. Ook kwamen er volledige kerstpakketten binnen. 'Dat alles tellen we erbij op en dan komen we op ruim twee ton uit', vertelt Koops trots. Aan de lopende band Alles wat binnenkwam werden gesorteerd door onder meer leerlingen van het Noorderpoort College. Volgens Koops ging de verwerking van al die boodschappen maar nét goed. 'Alle normale werkzaamheden moesten gewoon doorgaan, naast de kerstactie. Ik zag het op een bepaalde manier als een soort georganiseerde chaos.' Een absoluut hoogtepunt volgens Koops was de inzameling bij de Albert Heijn in de stad. 'Ieder jaar staat Henk de Haan daar weer met zijn team. 112 kratten werden alleen al door hem ingebracht. De supermarktmanager keek op een gegeven moment raar op toen de schappen leeg waren.' Ook oud-SC Veendam voetballer Henk de Haan deed mee aan de inzamelingsactie. Meer gezinnen De verwachtingen van de actie zijn dus ruimschoots overtroffen. En dat komt goed uit: de Voedselbank Groningen verwacht in 2019 aan zeker 150 extra gezinnen per week te zullen moeten leveren. 'De criteria worden aangepast, waardoor meer mensen van onze diensten gebruik kunnen maken' zegt Koops. Alle boodschappen kunnen gelukkig drie maanden lang worden bewaard in de koel- en vriescellen. Lees ook: - Video: 'Veel mensen vinden de Voedselbank-actie leuk en waarderen het'