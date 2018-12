Scheidend burgemeesters dragen 'loeizware uitdaging' over aan opvolger

De burgemeesters van Grootegast, Marum, Zuidhorn en Leek hebben vrijdag hun ambtsketens symbolisch overgedragen aan Koos Wiersma, de pas benoemde waarnemend burgemeester van de gemeente Westerkwartier.

Dat gebeurde in café Hammingh in Garnwerd.

Westerkwartier

Burgemeester Michels van Winsum droeg de ambtsketen van de voormalige gemeente Ezinge over aan Wiersma. De dorpen Ezinge, Feerwerd en Garnwerd - die tot 1990 deel uitmaakten van de gemeente Ezinge - vallen vanaf 1 januari ook onder Westerkwartier.

Abel Tasmantafel

De gemeente Grootegast deed nog iets extra's door de zogeheten Abel Tasmantafel over te dragen. Het gemeentebestuur ging het afgelopen jaar met de tafel langs de verschillende dorpen om er de collegevergadering aan te houden.

Zware uitdaging

Koos Wiersma, nu nog burgemeester van De Marne, maar vanaf 1 januari waarnemer in Westerkwartier: 'Het is een duidelijke opdracht van mijn collega's om de dorpen in te gaan om daar de mensen op te zoeken en contact te maken. Dat gaan we zeker doen.'

Een uitdaging ligt er wel voor Wiersma en zijn wethouders, want de tafel is loeizwaar.

Lees ook:

- Westerkwartier heeft nieuwe coalitie rond

- Koos Wiersma is benoemd tot waarnemend burgemeester in Westerkwartier