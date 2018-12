Het wordt een druk weekend voor voorganger Theo van den Heuvel. In zijn Stadskerk in Groningen worden niet minder dan zes kerstdiensten gehouden. En ondanks de ontkerkelijking komen daar nog altijd duizenden mensen op af.

'We merken dat mensen zoeken naar eeuwenoude waarheden in een eigentijds jasje. Daar zijn wij heel bewust mee bezig', verklaart Van den Heuvel de massale belangstelling voor zijn kerk. 'Je moet meebewegen in de manier waarop je het feest viert.'

Beluister het interview met voorganger Theo van den Heuvel:



Is dat gebrek aan meebewegen de reden dat mensen afhaken bij andere kerken?

'Ik kan alleen over onze eigen keuzes spreken, maar ik denk wel dat je goed moet kijken naar je cultuur, je tijd en je generatie. Wat zoeken mensen? Daarop moet je aansluiten. Als ik kijk naar de evangeliën, zie ik dat Jezus ook continu doen. Hij zoekt mensen op en gaat met ze op weg. Dat is ook een opdracht voor de kerk vandaag: keuzes durven maken die helpen om aansluiting te vinden bij waar mensen zijn, om dan het gesprek te openen.'



De ontkerkelijking raakt me wel, vooral omdat de kerk zo krachtig kan zijn Theo van den Heuvel - Voorganger Stadskerk

Baart de ontkerkelijking u als voorganger zorgen?

'Ja, dat raakt me wel. Vooral omdat de kerk zo krachtig kan zijn. Jezus is eigenaar van de kerk. Wie hij is, zou ik heel graag weerspiegeld zien in de kerk in Nederland.'

Hebben we het misschien te goed met elkaar?

'Vaak zie je dat mensen op de breuklijnen van het bestaan, daar waar het misgaat of uit de hand loopt, ontvankelijk worden voor hulp en voor Jezus. Als het alleen maar voor de wind gaat en we alles onder controle hebben, staan we minder open om te ontvangen en te zoeken.'

Jullie kerstdiensten trekken duizenden mensen. Is dat nog wel intiem?

'Gelukkig zijn het zes diensten, met 945 stoelen per keer. Nog steeds veel, toch blijft het intiem. Je wordt van harte welkom geheten en de zaal is warm aangekleed. Je kunt bij ons een heel innige kerstbeleving ervaren. Tegelijk vraagt de voorbereiding heel veel van ons. We maken namelijk een soort Passion-achtige musical. Maar we genieten er ook altijd enorm van om dit samen te beleven.



Kerst is belangrijk, maar de essentie is Pasen. Daar zie je de kracht van Jezus in optima forma Theo van den Heuvel - Voorganger

Welk thema heeft de kerstdienst dit jaar?

'Dichterbij. Het gaat over de essentie van Kerst. Dat God in zijn zoon Jezus, in de geboorte van een kind, heel dichtbij komt. Een kind is niet bedreigend, maar benaderbaar. Dus in die zin is God dichterbij. Het is natuurlijk al een eeuwenoud verhaal, maar wat betekent hij dan vandaag voor ons?'

Is Kerst voor jullie eigenlijk het belangrijkste feest van het jaar?

'Nee. Het is belangrijk, maar de essentie is Pasen. Want daar zie je de kracht van Jezus in optima forma. Als de opstandig van Jezus niet waar zou zijn, blijf je met lege handen achter. Kerst betekent: Jezus komt en zoekt ons op. De hemel en de aarde. Pasen betekent dat de aarde ook in de hemel kan komen.'

Wanneer ben je tevreden over deze kerstdiensten?

'Als ik merk dat de boodschap van Kerst geland is, dingen losmaakt en Jezus ook écht dichterbij is gekomen.'