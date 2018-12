Deel dit artikel:













Nieuwe raadzaal Het Hogeland is 'mooi' maar 'nog even wennen' De splinternieuwe raadzaal in Uithuizen (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Bij binnenkomst is de nieuwigheid te ruiken. De raadzaal van het gemeentehuis in Uithuizen is helemaal verbouwd en alles is spiksplinternieuw. Een nieuw raadstafel, behang, gordijnen, vloerbedekking en een nieuwe spreekstoel. Die laatste zorgde voor wat commotie.

Geschreven door Jeroen Berkenbosch

Verslaggever

Op 1 januari gaan de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond fuseren. Dan ontstaat de gemeente Het Hogeland. Voor de nieuwe raad zijn aanpassingen gedaan aan de zaal. Zo moest er een nieuwe tafel komen met 29 zetels. Vuurdoop Donderdagavond was de vuurdoop van de nieuwe raadzaal. De oude gemeenteraad van Eemsmond mocht er voor het eerst vergaderen vanwege hun laatste raadsvergadering. Maar de nieuwigheidjes waren nog wel even wennen voor de raadsleden. Gestruikel De spreekstoel zorgde namelijk voor enkele struikelmomenten. Enkele raadsleden botsen tegen de schuine wand van de spreekstoel. Zelfs na de waarschuwing van CDA'er Harma: 'Het is nog even wennen en uitvinden hoe dit werkt. En ik zag Linda net al stuikelen over het puntje. Dus dat is ook wel iets om rekening mee te houden'. Het 'struikelblok' in de raadzaal (Foto: Jeroen Berkenbosch)

Goede recensies Afgezien van de spreekstoel zijn de raadsleden zeer te spreken over de nieuwe ruimte: 'Mooi', 'verfrissend' en 'praktisch'. De ruimte is ook voorzien van nieuwe opnameapparatuur, waarmee de raadsvergaderingen worden vastgelegd en live te zien zijn vanuit huis. Bedankjes Tijdens de laatste vergadering van Eemsmond is er door de partijen stilgestaan bij de afgelopen jaren. Ook waren er bedankjes voor de bodes, burgemeester, het college, raadsleden en griffiers. PvdA-raadslid Ab Slagter kreeg voor zijn 12 jaar raadslidmaatschap een lintje. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Op 2 januari is de nieuwe gemeenteraad aan de beurt om te vergaderen in de nieuwe raadzaal.