Gemeente Oldambt vrijgesproken van illegaal graafwerk Het begin van de graafwerkzaamheden bij de vaargeul (Foto: Archief/RTV Noord)

De gemeente Oldambt is vrijgesproken voor illegaal graafwerk in 2014 bij het project Blauwe Passage. Tegen de gemeente was een boete van 40.000 euro geëist.

Een topambtenaar en het bedrijf dat het graafwerk zonder vergunning deed, zijn wel veroordeeld. Dat bleek vrijdag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. Mest gestort Bij het project Blauwe Passage werd in 2014 in Midwolda een kanaal gegraven. Het zand dat hier boven kwam, bleek minder bruikbaar dan gedacht. Vervolgens werd grond afgegraven op een gemeentelijk depot. Daarvoor had men een vergunning moeten hebben, maar die werd nooit aangevraagd. Bovendien werd aannemer De Romein Infra en Milieu ervan verdacht in het vrijgekomen gat puin van een gesloopte boerderij en mest gestort te hebben. Niet ingegrepen De rechtbank in Zwolle oordeelt dat het handelen van de 65-jarige topambtenaar Henk H. in deze kwestie niet valt toe te rekenen aan de gemeente. Daarom wordt het gemeentebestuur vrijgesproken. H. heeft volgens de rechters nagelaten in te grijpen toen hij ontdekte dat op het perceel zonder vergunning gegraven werd. Oude zaak, lagere straf De straf is met een boete van 1000 euro (voorwaardelijk) fors lager dan de geëiste taakstraf van 100 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens de rechtbank hebben de verdachten veel te lang moeten wachten op het afwikkelen van deze strafzaak. Geen opzet bewezen De Romein Infra werd veroordeeld tot een boete van 5.000 euro voorwaardelijk voor het storten van puin en mest. Tegen het bedrijf was een onvoorwaardelijke boete van 10.000 euro geëist. De rechtbank komt lager uit omdat ze niet bewezen achtte dat het bedrijf met opzet zonder vergunning ging graven. Het bedrijf gaf aan te vertrouwen op de gemeente. Lees ook: - OM: boete voor gemeente Oldambt voor illegaal graven Blauwe Passage