Onderwegens: op zoek naar de perfecte kerstboom

Het is ieder jaar weer lastig, het uitzoeken van een kerstboom. Het model, de grootte, welk soort... Zelfs kerstbomenkweker Jaap Bolhuis vindt het lastig om een boom uit te zoeken. En als je dan de perfecte boom hebt, hoe zorg je er dan voor dat-ie perfect blijft?

De komende weken gaan Joyce Kranenborg en Sergej in 't Veen elke dag onderwegens op zoek naar alles wat er tijdens de feestdagen leeft en speelt in Groningen.



Bolhuis is kerstbomenkweker in Haren en leeft het hele jaar naar deze weken toe. 'Ik ben het hele jaar bezig te bomen op te kweken en in december moet het dan gebeuren.'



Snoeien is heel belangrijk; mensen willen graag de perfecte boom Jaap Bolhuis - Kerstbomenkweker

Twee maanden per jaar, zeven dagen per week

'In november dan ga ik bomen rooien. Dan leveren we heel veel bomen aan groothandels, bloemenwinkels en tuincentra. Dus ik zit twee maanden per jaar, zeven dagen in de week in de kerstbomen', vertelt Bolhuis.

Maar ook de rest van het jaar is Bolhuis bezig met zijn kerstbomen. 'Je zou denken: die kertbomen groeien wel vanzelf. Maar ze hebben tegenwoordig heel veel verzorging nodig. Vroeger werd er een boompje gepland en dan zag je over een jaar of zes wel hoe ze eruit zagen. Tegenwoordig is snoeien ook wel heel belangrijk. Het moet toch een beetje een piramidemodel-boom zijn. Mensen willen toch wel graag de perfecte vorm.'

Populaire kerstbomen

'De Nordmann is tegenwoordig heel erg in, bij de gezaagde bomen. Maar toch is ook de traditionele Fijnspar, de boom van vroeger, ook nog altijd heel populair vanwege de lekkere geur', vertelt Bolhuis.



De boom kan het beste eerst even in een schuur staan, in plaats van meteen in een warm huis Jaap Bolhuis - Kerstbomenkweker

Acclimatiseren

Of het lukt om de kerstboom mooi te houden tot en met Kerst, is elk jaar weer de vraag.



'Met de gezaagde Fijnspar is het vaak zo dat-ie wat snel zijn naalden laat vallen, maar met een kluit in een pot en regelmatig water kan hij vrij lang blijven staan.'

Ook is het volgens de kerstbomenkweker handig om de boom even te laten acclimatiseren. 'De boom kan het beste eerst even in een schuur staan, in plaats van meteen in een warm huis.'

Kerstbomen compost

Na de feestdagen worden de meeste bomen bij de gemeente aangeboden. 'De bomen worden dan gecomposteerd en dat compost gebruik ik dan weer op het land', vertelt Bolhuis. 'De boom kan ook in eigen tuin worden gezet, maar alleen als het niet een al te groot exemplaar is.'

Welke boom heeft hij zelf?

Zelf heeft de kerstbomenkweker een traditionele Fijnspar in huis staan. 'Als je dan 's ochtends de trap afkomt in een woonkamer met die lekkere kerstbomengeur... Dat vind ik het lekkerst. Maar een boom uitkiezen is voor de kweker wel lastig: 'ik ben altijd lang bezig met het uitzoeken van onze perfecte boom', lacht hij.

