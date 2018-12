Onze kerstclip: Kerst in Grunnen

RTV Noord wenst iedereen een goed en gezond 2019! We konden het niet laten om dat in een clip te benadrukken. Want er waren eierballen:

Eem snakken nog zo vlak voor het einde van het jaar.

In de moordende concurrentieslag in de mediawereld wordt RTV Noord alleen maar sterker. Tegen de stroom in neemt ons bereik nog steeds toe. We zijn het leidende nieuwsplatform in Groningen.

Online

Via onze website en app ontvangen we dagelijks meer dan 300.000 bezoeken. Tien miljoen bezoeken per maand. Het korte, snelle nieuws doet het goed. Op de voet gevolgd door onze achtergronden, analyses, opinies en columns. Podcasts trekken geen grote groepen mensen, maar ze worden wel extra gewaardeerd. Daar gaan we dus mee door.

Social

De Facebook-groepen waar we mee zijn begonnen hebben nationaal en internationaal de aandacht getrokken van andere media. Mooi meegenomen. Maar veel belangrijker is dat de groepen helpen om de samenhang in Groningen te vergroten.

Via Gezocht: Vrienden in Groningen leren mensen elkaar kennen en maken ze uitstapjes. In Groningen Sterk! wisselen inwoners van het gaswinningsgebied ervaringen uit. En in Feel Good Groningen is alleen maar ruimte voor positieve verhalen waar je blij van wordt!

Verder zien we bijvoorbeeld een sterke groei bij Instagram, waar we ook in het komende jaar weer meer tijd in steken.

TV

De vernieuwde programmering op tv, waaronder Expeditie Grunnen in het weekeinde, blijft nieuwe kijkers trekken. Inmiddels rijdt een vergelijkbaar busje ook bij andere omroepen rond. Leuk om te zien.

Nergens is de concurrentie zo groot als bij tv. Dus we schromen niet om te vernieuwen als dat nodig is.

Kleine leeswijzer bij de grafieken: de cijfers aan de linkerkant geven aan hoeveel mensen van 13 jaar en ouder in Groningen dagelijks naar RTV Noord kijken. Dat is dus inmiddels gegroeid naar bijna een kwart:

Radio

Radio is stiekem ons liefste kindje. Wel een kindje van 72 jaar oud trouwens. Ook in de radiowereld is de concurrentie groot, maar Noord blijft onbetwist de sterkste zender in Groningen.

Sterker nog, naar geen enkele andere omroep in het land wordt zo goed geluisterd. We hebben onszelf voorgenomen het volgend jaar nóg beter te doen.

Wat deden we niet goed?

We zijn maar mensen, dus we maken foute inschattingen. Om er een paar te noemen: op basis van reacties merken we dat we terughoudender moeten zijn met het plaatsen van foto's van zware ongevallen. We moeten een nog betere balans vinden tussen het brengen van nieuws, onze kerntaak, en de belangen van betrokkenen.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen (we hebben er nogal wat gehad in de afgelopen jaren met al die herindelingen), hadden we ook iets op tv moeten doen, in welke vorm dan ook. We hebben een mooie kans op revanche tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart. Die kans pakken we.

Van fouten leer je. We zijn in 2018 dus weer behoorlijk wijzer geworden.