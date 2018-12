Deel dit artikel:













Tunnel Julianaplein afgesloten door lekkage (Foto: 112groningen.nl)

De tunnel bij het Julianaplein in de stad Groningen is op dit moment afgesloten in verband met een lekkage. Een gedeelte onder het viaduct staat onder water.

Met een installatie wordt geprobeerd het water weg te pompen, maar ooggetuigen melden dat het water blijft terugstromen. Hoe de lekkage is ontstaan en hoe lang het zal duren is niet bekend.