Verstopte rioolbuis oorzaak lekkage tunnel Julianaplein (update)

In een tunnel bij het Julianaplein in de stad Groningen is vrijdagmiddag een lekkage ontstaan.

De oorzaak is een verstopte rioolbuis, meldt aannemer Combinatie Herepoort.

Weggebruikers moeten volgens omgevingsmanager Bert Kramer tot vrijdagavond rond 18.30 omrijden.

Tijdelijke oplossing

Het water wordt normaal gesproken door een pomp afgevoerd naar een naastgelegen vijver. Omdat de buis die daarnaartoe leidt verstopt zit, stroomt de vijver over. Volgens omgevingsmanager Kramer kan het overtollige water, totdat het probleem echt is verholpen, worden weggepompt met een bovengrondse pomp.

Het gaat volgens Kramer om een hardnekkige verstopping. 'In een ander geval hadden we de buis gemakkelijk weer door kunnen pompen, maar dat lukt nu niet.'

Al eerder problemen

Op dezelfde locatie is volgens de omgevingsmanager in het voorjaar van 2018 ook al een lekkage ontstaan. 'Toen was de pomp defect, die hebben we uiteindelijk moeten vervangen.'