Geen schadevergoeding voor vrijgesproken ondernemer uit Muntendam

Een 41-jarige ondernemer uit Muntendam heeft geen recht op 104.000 euro schadevergoeding van justitie. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vrijdag.

De man verhuurt samen met zijn broer panden, horecaspullen en gokautomaten. De twee werden in februari 2015 opgepakt op verdenking van grootschalige hennephandel. In panden van hen in Nieuwe Pekela werden resten van een hennepkwekerij gevonden.

Nepwapens

Uiteindelijk werd de ondernemer de 41-jarige Muntendammer vrijgesproken van de hennephandel. De rechtbank veroordeelde hem alleen tot een voorwaardelijke boete van 1.000 euro voor het bezit van vier nepwapens. Dat is strafbaar, omdat ze echt leken, oordeelde de rechtbank.

De man eiste ruim een ton schadevergoeding van justitie, omdat hij vindt dat hij onterecht is opgepakt en veel schade heeft geleden vanwege de hennepzaak. Door de media-aandacht zegt hij reputatieschade te hebben opgelopen. Ook liep hij 92.000 euro aan inkomsten mis.

Geen recht op vergoeding

De rechtbank vindt niet dat hij recht heeft op schadevergoeding. Hij is dan wel vrijgesproken van de hennephandel, maar in dezelfde zaak wel voor de wapens veroordeeld. Om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding, had de man volledig vrijgesproken moeten worden.

