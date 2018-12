Regels in Hogeland-gemeenten worden gelijk getrokken

De splinternieuwe raadzaal in Uithuizen. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

De nieuwe gemeente Het Hogeland wil dat de regels in de gemeenten Winsum, Bedum, De Marne en Eemsmond gelijk worden getrokken. De verschillende zogeheten Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) moeten daarvoor aangepast worden.

Eén van de verschillende regels die gelijk worden, is de aanlijnplicht voor honden. In Winsum, Eemsmond en De Marne bestaat deze al in de bebouwde kom. Bedumers moeten zich hier straks ook aan houden.

Bomenkap

Een ander gevolg van de gelijktrekking van de APV is dat inwoners van Winsum en De Marne een vergunning moeten aanvragen om een boom te kappen. Eerder hoefde inwoners in deze gemeenten alleen een melding te doen.

De gemeente stelt voor dat er een bomenlijst wordt opgesteld om belangrijke bomen te beschermen. Tot die lijst er is, wordt het kappen van bomen minder makkelijk.

Horeca

Het wordt niet allemaal strenger. Zo neemt de nieuwe raad nog geen besluit over de sluitingstijden van de horeca. In Winsum en Bedum zijn horecaondernemers vrij om te beslissen wanneer ze dicht gaan. In Eemsmond en De Marne zijn er geen vrije sluitingstijden vanwege het oog op de openbare orde en veiligheid.

De nieuwe gemeente wil hier pas een besluit over nemen als er met inwoners en ondernemers is gesproken over de mogelijkheden.

Besluit

Deze nieuwe raad van de gemeente Het Hogeland neemt op 2 januari een besluit over het voorstel voor een nieuwe, gemeenschappelijke APV.

