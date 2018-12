Provinciale SP wil rapport over toekomst Zuidelijke Ringweg inzien

De Statenfractie van de SP wil dat het rapport van de commissie Hertog over de aanpak van de zuidelijke ringweg in elk geval vertrouwelijk kan worden ingezien.

Nu is het zo dat het rapport, waarin de conclusies en aanbevelingen gedetailleerd staan vermeld, achter slot en grendel blijft en alleen door de stuurgroep Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort kan worden ingezien.

Vertrouwelijkheid

Als het aan coalitiepartij SP ligt, verandert dat. 'Wij zouden vinden dat dit openbaar moet worden', stelt fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek.

'In de brief die we hierover ontvangen hebben staat dat openbaarheid van het rapport de positie van de provincie zou kunnen schaden. Dat kan ik me voorstellen, maar toch vind ik dat we als Staten dit vertrouwelijk moeten kunnen inzien.'



Controlerende taak

De SP krijgt hierbij steun van oppositiepartij VVD. Die partij zegt normaliter geen voorstander te zijn van de status 'vertrouwelijk' van rapporten.

'Dat het niet in volledige openheid moet komen, begrijp ik', zegt VVD'er Nico Bakker. 'Maar ik zit er toch mee. Want wij hebben wel onze controlerende taak.'

Proces bespoedigen

Andere coalitiepartijen zijn niet zover. 'Of het rapport openbaar moet? Dat vind ik een enorm lastige', zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Gerrit Jan Steenbergen. 'En ook vertrouwelijk, daar ben ik niet uit. De belangen zijn namelijk groot.'

CDA'er Robert de Wit: 'Het is vervelend dat we niet meer weten, maar het belangrijkste is dat partijen weer in gesprek zijn. Als allerlei mensen daar doorheen gaan roepen, bespoedigt dat het proces niet.'

'Op een gegeven moment moet de informatie altijd openbaar worden', zegt fractievoorzitter Arjen Nolles (GroenLinks). 'Maar of dat nu al moet, en vertrouwelijk, dat zou ik niet zeggen. Er is ook geen politieke aanleiding.'

