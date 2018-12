Directeur over bezuinigingen Airport Eelde: 'Het kan zijn dat de ramen een keer minder gewassen worden'

Het vliegen vanaf Groningen Airport Eelde wordt vanaf volgend jaar duurder. 'Dan hebben we het misschien over een paar euro per passagier', zegt directeur Marko van de Kreeke. 'Ik denk niet dat mensen dat in hun totale vliegreis heel erg gaan merken.'

De directie van Groningen Aiprort Eelde heeft vrijdag tijdens een aandeelhoudersvergadering een aangepaste begroting gepresenteerd.

'Ik denk dat men in ieder geval blij was met het signaal dat we hebben afgegeven, en dat we ons uiterste best hebben gedaan om zoveel mogelijk kosten te besparen', aldus Van de Kreeke.

Stofkam en kaasschaaf

Want sluitend is de begroting nog steeds niet. Wel heeft de directie het tekort in twee weken tijd teruggebracht van een kleine acht ton tot 375 duizend euro.

We gaan tarieven niet verdubbelen. Er bestaat nu eenmaal een grens aan wat mensen bereid zijn te betalen Marko van de Kreeke - Directeur Groningen Airport Eelde

'We hebben de stofkam en de kaasschaaf gehanteerd en we hebben een goede stap in de richting gemaakt om in 2019 te komen tot een positief resultaat', laat de directeur met gepaste trots weten.

Parkeertarieven

Onder aan de streep betekent het wel dat vliegen vanaf Groningen Airport Eelde vanaf volgend jaar iets duurder gaat worden. De parkeertarieven gaan bijvoorbeeld omhoog.

'We willen daar wat meer omzet behalen', vertelt van de Kreeke. 'Dat zullen geen enorme bedragen zijn, we gaan de tarieven niet verdubbelen. Er bestaat nu eenmaal een grens aan wat mensen bereid zijn te betalen.'

De getrouwe reiziger

Daarnaast gaan de luchthaventarieven volgens jaar waarschijnlijk iets omhoog.

Van de Kreeke: 'Als wij die luchtvaartmaatschappij inderdaad een beetje meer rekenen voor een landing dan wordt dat wellicht verdeeld over het aantal passagiers. Maar dat zijn beperkte bedragen die denk ik de getrouwe reiziger nog geen pijn gaat doen, en hopelijk er waar hij of zij het graag voor over heeft.'

Bovendien, zo benadrukt de directeur van Groningen Airport Eelde, is het grootste deel van het vliegen toch de prijs voor het ticket. 'En dat wordt bepaald door de airline, dat bepalen wij niet.'

Het kan zijn dat we een keer een schoonmaakronde overslaan, dat de ramen een keer minder gewassen worden Marko van de Kreeke - Directeur Groningen Airport Eelde

Banale dingen

Verder bezuinigt de luchthaven volgend jaar op bijvoorbeeld marketing, onderhoud en op service.

'Zeker die marketinguitingen zullen mensen merken. We zullen wat minder zichtbaar zijn in 2019. En het kan zijn dat we een keer een schoonmaakronde overslaan, dat de ramen een keer minder gewassen worden. Het lijken een beetje banale dingen, maar we proberen op alles te bezuinigen.'

Scuiven waar mogelijk

Ook het efficiënter inzetten van personeel levert geld op, zegt Van de Kreeke.

'In de uren dat we de brandweer niet in hoeven te zetten, kunnen ze bijvoorbeeld een parkeerwachtfunctie overnemen, of een andere functie. Dus we gaan zo efficiënt mogelijk met het personeel om en schuiven waar mogelijk kosten en investeringen door.'

Het enige waar niet op bezuinigd wordt is veiligheid, besluit Van de Kreeke. 'Daar zijn we het allemaal over eens, dat staat als een paal boven water.'

