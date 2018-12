Groninger van het Jaar: hoe was 2018 voor Sarèl de Jong?

Sarèl de Jong uit Meedhuizen is een van de drie genomineerden voor de titel Groninger van het Jaar 2018. Wat betekende het afgelopen jaar voor haar?

Op haar zeventiende begint Sarèl met kickboksen om wat conditie op te bouwen voor het voetballen. Ze voetbalt al jaren, maar wordt op slag verliefd op kickboksen. Binnen een paar jaar pakt ze meerdere titels. Heel Meedhuizen staat op z'n kop als ze in 2017 goud pakt op de wereldspelen.

Eerste keer wereldkampioen

Dit jaar gaat het helemaal los met Sarèl. In juni wordt ze in MartiniPlaza wereldkampioen in de klasse tot 64 kilo. Het is tot dan het grootste succes van haar carrière. In de finale is ze beduidend sterker dan de Amsterdamse Chellina Chirino. De scheidsrechters roepen Sarèl unaniem uit tot winnaar.

In september nodigt een kickboksorganisatie uit China Sarèl uit om daar te komen vechten. Ze verliest op punten van de Chinese Kong Wang. Toch verlaat Sarèl het Aziatische land met opgeheven hoofd. 'Ik weet nu waar ik sta.'

Klinkende overwinning

Twee weken later wordt ze Europees kampioen in Slowakije. In de finale staat ze tegenover Teodora Manic. Een jaar hiervoor verliest ze nog van Manic, nu wint ze nu met 3-0. Een klinkende overwinning.

Op 16 december speelt ze haar eerste profwedstrijd voor Enfusion. De Duitse Samira Kovacevic delft het onderspit, Sarèl pakt haar tweede wereldtitel van het jaar.

De komende dagen lees je meer over de andere genomineerden voor de Groninger van het Jaar. Dat zijn wijlen burgemeester Pieter Smit van Oldambt en Henk de Jong, die mensen bewust wil maken van een tekort aan vitamine B-12.

