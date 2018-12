Groninger van het Jaar: de nagedachtenis van wijlen burgemeester Pieter Smit

Wijlen burgemeester Pieter Smit van Oldambt is een van de drie genomineerden voor de titel Groninger van het Jaar 2018. Smit overleed dit jaar op 10 april geheel onverwacht op 54-jarige leeftijd aan een hartstilstand.

Smit was zeer geliefd bij de inwoners van Oldambt, waar hij op 1 september 2010 werd geïnstalleerd als burgemeester. Duizenden mensen stonden langs de route van de rouwstoet om hem de laatste eer te bewijzen.

Het emotionele afscheid van Pieter Smit, eerder dit jaar.



Politie Haaglanden

Smit werd op 11 oktober 1963 geboren in Delfzijl. Voor zijn politieke carrière had hij een leidinggevende functie bij de politie Haaglanden. Ook was hij gemeenteraadslid en wethouder namens D66 in Zoetermeer.

Behalve burgemeester van Oldambt was hij ook voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde en voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten.

Open, toegankelijke burgemeester

Smit stond bekend als een open, toegankelijke burgemeester die erg actief was op social media. Hij stelde zijn gemeente open voor vluchtelingen. Ook was hij voorstander van een proef met legale wietteelt.

In 2013 nam de burgemeester onder meer RTV Noord op de hak, met de mededeling dat er waterbuffels uitgezet zouden worden in het Oldambtmeer. Het bleek een 1-aprilgrap.

Lachgas

In maart van dit jaar boekte Smit een succes in zijn strijd tegen lachgas. Hij zei dat lachgas als partydrug gevaarlijk is voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid. Horecagelegenheden op het Marktplein in Winschoten besloten begin maart om het gas niet meer te verkopen in de weekenden.

