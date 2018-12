Groninger van het Jaar: Henk de Jong zet B12-tekort op de kaart

De kandidaten voor 'Groninger van het Jaar 2018' zijn bekend en worden stuk voor stuk wat uitgebreider voorgesteld.

Na Sarèl de Jong en wijlen Pieter Smit is het nu de beurt aan Henk de Jong, voor velen nog een onbekende kandidaat.

'Onbegrepen ziekte'

Henk de Jong uit Groningen steekt een groot deel van zijn tijd in een website over vitamine B12-tekort, ook wel de ziekte van Addison-Biermer genoemd. Een wat hem betreft onbegrepen ziekte die volgens Henk door artsen vaak te laat wordt herkend.

Zijn echtgenote leed aan onverklaarbare klachten, zoals vermoeidheid, spierpijn en tintelingen. Later bleek dat door een tekort aan vitamine B12 te komen. Zo werd de gepensioneerde Groninger Henk de Jong bij de ziekte betrokken.

Weinig over bekend

Hoe kon het toch dat zo weinig mensen op de hoogte waren van de ziekte van Addison-Biermer, oftewel een tekort aan vitamine B12? Dat vroeg De Jong zich af.

Hij zocht overal naar informatie en begon in 2001 een website over de ziekte. Langzamerhand kreeg die website steeds meer bezoekers en werd het een drukbezocht forum. Er waren patiënten die ook al jarenlang last hadden van onverklaarde klachten.

Website

De patiënten kregen via de website tips over hoe een arts hun bloed zou moeten testen, hoe een tekort aan vitamine B12 goed aan te tonen is en wat er vervolgens aan te doen is.

'Mensen kunnen zich herkennen in die verhalen', zegt De Jong daar zelf over. 'Ik geef er commentaar bij en daar kunnen mensen wat mee doen.' Via de website kwamen steeds meer patiënten met elkaar in contact. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting B12-tekort.

Zijn nominatie voor Groninger van het Jaar kan hij waarderen: 'Dit is heel bijzonder, maar ik sta er niet op te wachten om in de bekendheid te komen. Het gaat mij om het probleem.'

Stemmen

Stemmen op jouw Groninger van het Jaar kan tot en met vrijdag 28 december 17.30 uur op www.rtvnoord.nl/gvhj. Daar vind je ook meer informatie over de verkiezing.

