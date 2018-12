Dit zijn de drie kandidaten voor Groninger van het Jaar 2018

De drie kandidaten voor 'Groninger van het Jaar 2018' zijn bekend. De kijkers en luisteraars van RTV Noord hebben gekozen voor de in april overleden burgemeester Pieter Smit, actievoerder Henk de Jong en wereldkampioen kickboksen Sarèl de Jong.

Burgemeester Pieter Smit (postuum)

Pieter Smit werd op 11 oktober 1963 geboren in Delfzijl. Voor zijn politieke carrière had hij een leidinggevende functie bij de politie Haaglanden. Op 1 september 2010 werd Smit geïnstalleerd als burgemeester van de fusiegemeente Oldambt, die ontstond uit de gemeenten Scheemda, Winschoten en Reiderland.

Ook was hij voorzitter van de Raad van Commissarissen van Groningen Airport Eelde en voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten. In april van dit jaar overleed Smit onverwacht aan een hartstilstand.

Pieter Smit stond bekend als een open en toegankelijke burgemeester, die erg actief was op social media. Hij stelde zijn gemeente open voor vluchtelingen. Ook was hij voorstander van een proef met legale wietteelt. In 2013 nam de burgemeester onder meer RTV Noord op de hak, met de mededeling dat er waterbuffels uitgezet zouden worden in het Oldambtmeer. Het bleek een 1 aprilgrap.

Begin 2018 boekte Smit een succes in zijn strijd tegen lachgas. Hij zei dat lachgas als partydrug gevaarlijk is voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid. Horecagelegenheden op het Marktplein in Winschoten besloten begin maart om het gas niet meer te verkopen in de weekenden.

Voorvechter Henk de Jong

Henk de Jong uit Groningen steekt een groot deel van zijn tijd in een website over vitamine B12-tekort. Een onbegrepen ziekte die volgens Henk door artsen vaak te laat wordt herkend.

Zijn echtgenote leed aan onverklaarbare klachten, zoals vermoeidheid, spierpijn en tintelingen, naar later bleek door een tekort aan vitamine B12. Zo raakte de gepensioneerde Groninger Henk de Jong geïnteresseerd. Hoe kon het toch dat zo weinig mensen op de hoogte waren van de ziekte van Addison-Biermer, oftewel een tekort aan vitamine B12?

De Jong zocht overal naar informatie en begon in 2001 een website over de ziekte. Langzamerhand kreeg die website steeds meer bezoekers en werd het een drukbezocht forum. Er waren patiënten die ook al jarenlang last hadden van onverklaarde klachten.

Zij kregen via de website tips over hoe een arts hun bloed zou moeten testen, hoe een tekort aan vitamine B12 goed aan te tonen is en wat er vervolgens aan te doen is. Zo kwamen via de website steeds meer patiënten met elkaar in contact. Dat leidde tot de oprichting van de Stichting B12-tekort.

Kickbokster Sarèl de Jong

Sarèl, 21 jaar, is een geboren en getogen Groningse. Anders dan veel van haar tegenstanders, is zij niet al op jonge leeftijd begonnen met kickboksen. Haar hele jeugd speelde Sarèl fanatiek voetbal bij de lokale vereniging.

Pas op zeventienjarige leeftijd kwam ze in aanraking met de vechtsport. Nu, ruim vier jaar later, heeft ze zich razendsnel opgewerkt naar de wereldtop. In die periode heeft ze diverse grote wedstrijden en kampioenschappen gewonnen.

Op 16 december van dit jaar speelde ze haar eerste profwedstrijd voor GLORY, die ze direct wist te winnen. Met haar passie, doorzettingsvermogen en enorme gedrevenheid, kijkt Sarèl na dit gevecht vol zelfvertrouwen naar een toekomst als topsporter.

De kijker en luisteraar bepalen

De kandidaten gaan nu de eindronde in, waarin er op het drietal kan worden gestemd. Op vrijdag 28 december maken we in Noord Vandaag de winnaar van de verkiezing bekend.

De nominatieronde van afgelopen week leverde 3500 nominaties op. De meest uiteenlopende mensen werden genomineerd, van geroemde familieleden tot gewaardeerde buren, van bekend tot onbekend.

Vorig jaar kwamen er uiteindelijk ruim tienduizend stemmen binnen voor de Groninger van het Jaar 2017. Freek de Jonge won die uitverkiezing.

