Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Dit is het mooiste kerstpaleis van onze provincie De achterkant van het winnende kerstpaleis (Foto: RTV Noord)

De afgelopen weken gingen we langs bij bijzondere kerstpaleizen in onze provincie, op zoek naar de mooiste. En we hebben een winnaar: een van top tot teen verlicht huis in Leek.

De eigenaar weet niet wat hem overkomt als Ronald Niemeijer met draaiende camera bij hem voor de deur staat. 'Dit is niet waar man, wat mooi man! Dat had ik echt niet verwacht!', zegt de gelukkige winnaar. In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord. 'Maak het jezelf niet te moeilijk' Kok Ingrid Vermulst brengt je alvast in de sfeer van het kerstdiner. Ze maakt in de studio een voorgerecht klaar. En ze heeft ook nog een goede tip. 'Zorg vooral dat je niet te veel in de keuken hoeft te doen. Maak het jezelf niet te moeilijk. Het gaat er vooral om dat je het samen gezellig hebt.' 'Snappen jullie het zelf eigenlijk nog wel?' Woede, wanhoop en verdriet tijdens de informatieavonden over de versterkingsoperatie in het hart van het aardbevingsgebied. Gisteravond was de voorlopig laatste bijeenkomst in Middelstum. 'Snappen jullie het zelf eigenlijk nog wel?', zegt een bewoner. Verslaggever Sven Jach bezocht de afgelopen weken meerdere informatieavonden in het bevingsgebied. 'De woede heeft het kookpunt bereikt, het vertrouwen is tot onder het nulpunt gedaald', zegt hij. 'Groningen heeft op dit moment echt keiharde daden nodig.' Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending gemist.