Warming-up: Fortuna Sittard - FC Groningen

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer op de uitwedstrijd Fortuna Sittard.

De nederlaag tegen FC Emmen heeft afgelopen week nog wel even nagedreund bij Danny Buijs en zijn ploeg. Om de eerste seizoenshelft nog een beetje positief af te sluiten moet er vanavond gewonnen worden in Sittard. De FC heeft in dat geval zeventien punten halverwege de competitie en dat is meestal genoeg om nacompetitie aan het eind van het seizoen te ontlopen.

De vorm: FC Groningen

Het leek erop dat FC Groningen recent de weg omhoog eindelijk gevonden had. Een slechte tweede helft tegen VVV daargelaten, leek het kwartje gevallen bij het team van Danny Buijs. Tegen Emmen was het echter weer matig en trakteerde uitgerekend oud-FC-spits Nicklas Pedersen zijn voormalige broodheer op een nederlaag.

Cassierra is een twijfelgeval tegen Fortuna en dat betekent dat Michael Breij waarschijnlijk zijn plek in het elftal overneemt. Verder zullen er geen wijzigingen zijn bij de Trots van het Noorden.

De situatie bij FC Groningen is op dit moment belabberd. Veertien punten uit zestien wedstrijden betekent een zestiende plaats. Als Groningen vanavond niet wint en de concurrentie doet dat dit weekend wel, kan de FC zomaar de eerste seizoenshelft afsluiten op de laatste plaats.

De vorm: Fortuna Sittard

Fortuna zit eigenlijk het hele seizoen al in een flow. De ploeg van René Eijer en Kevin Hofland presteert uitstekend en bereikte afgelopen week ook nog de kwartfinale van het bekertoernooi.

Fortuna won afgelopen week van Feyenoord en staat op een keurige tiende plaats in de Eredivisie, met negentien punten. Vijf meer dan FC Groningen. Bij Fortuna is Mark Diemers één van de dragende spelers van het elftal. De 25-jarige middenvelder kwam in het verleden nog uit voor de gecombineerde jeugdopleiding van FC Groningen en Cambuur, maar koos daarna voor FC Utrecht.

Waar moeten we op letten?

Lukt het Groningen om de nare smaak van vorige week tegen Emmen weg te spoelen? Dat is de vraag. Fortuna heeft een sterk team, met veel ervaring. Op papier en gezien de stand op de ranglijst is Fortuna dan ook favoriet vanavond.

Fortuna heeft met Novakovich een sterke spits die tot nu toe vier goals scoorde. Mahi is aan de zijde van Groningen toch nog redelijk op dreef en scoorde één keer vaker. Om een resultaat te halen moeten Doan en Mahi toch wel op dreef zijn bij de Groningers.

Historie

FC Groningen en Fortuna Sittard speelden in Sittard zestien keer eerder tegen elkaar in de Eredivisie. Groningen won twee keer, Fortuna drie keer en het werd maar liefst elf keer gelijk.

Blessures en schorsingen

Pohl (geblesseerd), Cassierra (twijfelgeval)

Opstelling

Padt; Handwerker, Chabot, Te Wierik, Zeefuik; Reis, Memisevic, Warmerdam, Doan; Breij en Mahi.

