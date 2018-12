Deel dit artikel:













Gewonde bij kop-staartbotsing De personenauto die achterop het busje is gebotst, dat op de achtergrond staat. (Foto: Gerrie de Groot / 112 Groningen)

Op de Transportweg in Veendam is vrijdagavond een personenauto achterop een bestelbusje gebotst. De bestuurder van de personenauto is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is onbekend wat aan het ongeval vooraf ging. De personenauto is beschadigd aan de voorkant, het busje is aan de achterkant gehavend. De ernst van de verwondingen bij de bestuurder van de personenauto is niet bekend.