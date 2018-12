DroneHub gaat met drones vliegen op Groningen Airport Eelde

De DroneHub op Groningen Airport Eelde bereidt zich voor op een proef met het vliegen van drones op de luchthaven.

Er worden straks testen uitgevoerd. Op dit moment is het verboden om met drones in de buurt van of op een luchthaven te vliegen. Zaken als privacy van omwonenden en veiligheid spelen een belangrijke rol. De bedoeling is dat de proef in het tweede kwartaal van 2019 wordt uitgevoerd, weet RTV Drenthe.

Kleine onbemande vliegtuigjes

Drones zijn onbemande kleine vliegtuigjes. Vaak gebruikt voor het maken van foto- en filmopnames. Maar ze kunnen ook worden ingezet voor inspecties van windmolens op zee of vliegtuigen. Dat is efficiënter en goedkoper Er zijn ook grotere exemplaren die worden gebruikt door Defensie om verkenningsvluchten uit te voeren.

De DroneHub op Groningen Airport Eelde bestaat inmiddels een jaar. Opgezet om te kijken wat allemaal mogelijk is. Het ministerie heeft Groningen Airport Eelde aangewezen als proeflocatie.

Met waterstof kunnen we op termijn toch anderhalf tot twee uur werken Egbert Swierts - DroneHub

Diverse proeven

Dit jaar zijn er proeven gedaan met drones in de landbouw in Valthermond. Daar wordt proefgedraaid met het nieuwe 5G-netwerk. Drones maken opnames van gewassen en gebruiken het 5G-netwerk om data snel te versturen. Met de data kunnen boeren beter bepalen waar ze in een gewas in moeten grijpen.

Ook is er getest met het vliegen met drones buiten het zicht van de piloot. In deze test is over een lange afstand met noodmedicatie gevlogen. Het doel van de test is om ervaring op te doen op het gebied van veiligheid, regelgeving en kennisontwikkeling voor de dronesector. Deze vliegtuigjes zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen worden bij het snel sturen van medicijnen naar de Waddeneilanden.

Drone op waterstof

Eelde werkt ook aan een nieuwe drone op waterstof. Volgens Egbert Swierts van de DroneHub is er nog een wereld te winnen als het gaat om de techniek waar de drones gebruik van maken. 'Met waterstof kunnen we op termijn toch anderhalf tot twee uur werken.' Met het bouwen van de drone en de andere projecten zijn ook bedrijven uit de provincies Friesland, Groningen en Drenthe betrokken.

