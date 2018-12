Deel dit artikel:













Automobilist haalt een nat pak De auto ligt in de sloot. (Foto: Mark Heikens / 112 Groningen)

Op de N362 bij Farmsum verloor de bestuurder van een personenauto vrijdagavond de macht over het stuur en belandde via een boom in de sloot.

De automobilist wist het voertuig zelfstandig te verlaten en hoefde niet naar het ziekenhuis. Waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor, is nog niet bekend. Zijn auto raakte zwaar beschadigd.