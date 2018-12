Stadjer veroordeeld voor verkrachting van kwetsbare meisjes

Het gerechtsgebouw in Groningen. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Een 47-jarige Stadjer is in hoger beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor het verkrachten van drie pubermeisjes. Ook kreeg de man tbs met dwangverpleging opgelegd.

De straf is gelijk aan de straf die de rechtbank in Groningen de man in februari oplegde.

Onder toezicht

De slachtoffers waren kwetsbare meisjes met beperkingen. Zij stonden onder toezicht van Jeugdhulp en verbleven in een instelling. In de woning van de Stadjer kregen zij drank en drugs en werden ze gedwongen tot seks.

Het Hof tilde er zwaar aan dat de man wist van de situatie waarin de meisjes verkeerden en hij zou hier misbruik van hebben gemaakt. Hij moet hen ieder een schadevergoeding van 5000 euro betalen. Het speelde zich af in 2016 en 2017.

Vrijspraak

De man werd er in eerste instantie van beschuldigd dat hij vier meisjes zou hebben verkracht. Van één van die verkrachtingen spraken de hogere rechters hem vrij, omdat er te weinig bewijs zou zijn.