Stadjer breekt knie van zijn schoonzus en moet de cel in

Een 31-jarige Stadjer moet vier maanden de cel in omdat hij de knie van zijn schoonzus heeft gebroken. Om te voorkomen dat de man weer zo'n agressieve uitspatting krijgt, is hem ook een voorwaardelijk celstraf van een half jaar opgelegd.

Het Openbaar Ministerie eiste eerder anderhalf jaar cel tegen de man.

Bedreigingen

Het incident gebeurde op 25 augustus voor de woning van de man. Hij had die avond ruzie met zijn vriendin en bedreigde haar met een mes. Ook dreigde hij haar en haar kinderen te doden. De vrouw sloot zichzelf op in het toilet en appte haar zus: 'Ik zit op het toilet. Ik ben bang. Hij is hartstikke gek. Ik durf niet naar buiten.'

Knie breken

Haar zus en familie kwamen naar de woning van de man om te helpen, maar dit escaleerde. Met moeite werd de Stadjer de woning ingeduwd en konden toegesnelde agenten de familie in bedwang krijgen. Tijdens die strijd raakte de Stadjer de knie van zijn schoonzus, die achteraf in het ziekenhuis bleek te zijn gebroken.

Onder invloed

De rechtbank vond mishandeling met ernstig letsel en bedreiging bewezen. De Stadjer verkeerde onder invloed van drugs toen hij zijn vriendin bedreigde. Hij kampt daarnaast met een licht verstandelijke beperking en stoornissen. Beide worden versterkt door het gebruik van cannabis, alcohol en cocaïne.

De Stadjer moet zich laten behandelen bij de verslavingszorg en een psychiatrische kliniek. Daarnaast moet hij het slachtoffer ruim 5000 euro betalen.