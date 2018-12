Lopster Hayo Apotheker wordt waarnemer in Friesland

Bestuurder Hayo Apotheker (68) uit Loppersum gaat toch weer aan de slag als burgemeester. Hij wordt waarnemer in de nieuwe fusiegemeente Noardeast-Fryslân in Friesland.

Hij blijft daar waarschijnlijk tot halverwege volgend jaar actief, meldt Omrop Fryslân. Met bijna 37 dienstjaren is Hayo Apotheker de meest ervaren burgemeester van Nederland.

Anderhalf jaar geleden kondigde hij zijn pensioen aan, toen hij afscheid nam als burgemeester van Súdwest-Fryslân. In de tussentijd is hij nog wel kort waarnemer geweest in een andere Friese fusiegemeente, Waadhoeke.

Carrière

Apotheker begon zijn politieke carrière als gemeenteraadslid (D66) en later wethouder van Loppersum. Daarna werd hij burgemeester van Muntendam en van Veendam.

Enkele jaren later volgde de overstap naar Friesland: hij werd burgervader in Leeuwarden. Na een kort uitstapje naar Den Haag, als minister van Landbouw, keerde hij terug in de gemeentepolitiek.

Hij werd achtereenvolgend burgemeester in Steenwijkerland, Sneek, Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en nu dus Noardeast-Fryslân.

