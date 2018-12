Miniatuurbouwers delen hun passie: 'Je moet er kleine vingertjes voor hebben´

Vliegtuigen, landbouwvoertuigen, schepen en auto's. De Rodenburghal in Leek staat er zaterdag vol mee. Geen levensechte exemplaren, maar miniaturen. Verenigingen en modelbouwers laten er stuk voor stuk hun paradepaardjes zien.

Modelvliegclub AVIO-Eelde is één van de verenigingen die aanwezig is. 'Wij worden heel enthousiast van vliegen met radiografisch bestuurbare vliegtuigjes en het bouwen daarvan', zegt Jos, die lid van de vereniging is. 'Sommigen vinden alleen het vliegen mooi, maar ik vind het bouwen ook fantastisch.'

´Hoe groter, hoe makkelijker´

Naast Jos staat een Centurion-vliegtuigje dat zestien keer kleiner is dan in werkelijkheid. 'Ik heb deze zelf gebouwd en uit hout gesneden. Dat koste vier maanden', zegt hij trots. Hoe groter het model, hoe makkelijker het bouwt.'

'Wij staan op deze beurs om bekendheid te geven aan onze club', gaat hij verder. 'We hebben vijftig leden; het zou leuk zijn als er jongeren bij komen. Die houden zich misschien meer bezig met drones, maar de techniek van het vliegen leer je alleen door met zulke vliegtuigjes te werken. Als je hiermee kunt vliegen, kun je haast ook met een echt vliegtuig vliegen', lacht hij.

Diorama

Maar niet alle modelbouwers focussen zich op gemotoriseerde voertuigen, zo blijkt. Klaas Poort uit Middelstum en Bert van der Roest uit Appingedam hebben een diorama nagebootst van de betonnen leggers die in april van dit jaar over het Aduarderdiep bij Nieuwklap werden geplaatst. De opstelling is vijftig keer kleiner dan in het echt.

'Je moet er kleine vingertjes voor hebben. Elk onderdeeltje is met de hand gemaakt', legt Klaas uit. Samen met Bert noemt hij zich een fervente schaal-één-op-vijftig-bouwer. 'In sommige gevallen gieten we de onderdelen uit zink, allemaal aan de hand van echte bouwtekeningen. De situatie in Nieuwklap hebben we helemaal afgestemd in samenspraak met de aannemer.'

Details

Wie goed naar de diorama kijkt, ziet zelfs dat er piepkleine rijplaatjes zijn nagebootst. Het geeft aan dat het tweetal niet schroomt om de het namaakmodel tot in detail te perfectioneren.

'De plaatjes van twee bij vier centimeter hebben we uit plaatstaal geknipt', verklapt hij. 'Vervolgens hebben we gras gemaaid, het gras op een bultje gegooid er water overheen gegooid en de plaatjes erin gelegd. Zo zijn die plaatjes flink gaan roesten. Hoe meer details, hoe beter.'