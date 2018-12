Gasunie neemt maatregelen om medewerkers stikstoffabriek te beschermen

Gasunie neemt maatregelen om haar medewerkers bij de toekomstige stikstoffabriek in Zuidbroek beter te beschermen. Welke maatregelen er precies worden genomen, laat het bedrijf niet weten.

Dat doet Gasunie om kwaadwillenden niet wijzer te maken dan nodig is. Het dumpen van asbest in het gebied is de aanleiding voor de maatregelen.

Wat gebeurde er precies? Op 11 december dit jaar werd door onbekenden asbesthoudend materiaal gedumpt op de plek waar een weg komt te liggen naar de nieuwe stikstoffabriek bij Zuidbroek. Dat het om een windmolenprotest ging, bleek uit borden die ook op die plek stonden. Op die borden stond de tekst: 'Wie wind zaait, zal asbest oogsten'. De gemeente Midden-Groningen liet in eerste instantie weten dat de actiegroep 'Storm Meeden' achter het protest zat. Een paar uur later trok de gemeente die verklaring in, en liet weten dat die conclusie 'prematuur' is geweest.



'Gezamenlijke verantwoordelijkheid'

Het openbaar ministerie, de politie, Gasunie en de gemeente Midden-Groningen hebben afgelopen week overleg gevoerd over de kwestie. 'Veiligheid en beveiliging is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van private en publieke partijen', schrijven ze in een reactie.

Tegenstanders van het windpark kondigen daarnaast ook acties aan tegen beveiligingsbedrijf BouWatch, schrijft het Dagblad van het Noorden. De briefschrijvers eisen dat het bedrijf zich terugtrekt uit de beveiliging van bouwplaatsen voor Groningse en Drentse windparken.

BouWatch is dit weekend niet bereikbaar voor commentaar op die oproep.

Asbest verwijderd op kosten van samenleving

Het asbest is inmiddels verwijderd. De kosten van die sanering zijn in eerste instantie voor de daders. 'Aangezien we nog niet weten wie dat zijn, hebben Gasunie en de gemeenten afgesproken voorlopig de kosten voor hun rekening te nemen en te delen.'

Gasunie en de gemeente willen daarmee expliciet laten merken dat de kosten voorlopig door de samenleving worden gedragen. Vanwege het nog lopende onderzoek, en om herhaling te voorkomen, maken Gasunie en de gemeente de hoogte van het bedrag niet bekend.

Bussen naar zitting

Eind januari houdt de Raad van State drie zittingsdagen over de plannen voor windpark N33. Daar zijn 21 bezwaren over binnengekomen.

Tegenwind N33 gaat er de eerste dag met een bus naartoe. Volgens woordvoerster Lies Zondag hebben inmiddels 25 tegenstanders al toegezegd bij de zitting aanwezig te zullen zijn.

Lees ook:

- Asbestsanering bij Muntendam; burgemeester denkt over veiligheidsmaatregelen

- Onbekenden dumpen 'asbest' als windmolenprotest