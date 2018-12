Bas doorkruist het land om piano's te bespelen: 'Dit voelt hartstikke goed!'

Het is 06:00 uur als de stationspiano van Maastricht enkele vrolijke noten laat horen. De 12-jarige Bas Schipper uit Veendam bespeelt het instrument, en dat doet hij niet zomaar. In totaal bespeelt hij zaterdag de piano's van zestien verschillende stations.

Met de actie wil Bas geld inzamelen voor onderzoek naar de ziekte diabetes, waar onder meer zijn zusje Laura mee kampt. 'Ik vind dat daar meer aandacht voor moet komen', legt hij zijn actie uit.

Genieten met volle teugen

En die aandacht krijgt hij. Landelijke media krijgen de actie van de jonge Veendammer ook in het vizier, en hij geniet er met volle teugen van. 'Na Maastricht ging ik naar Breda, en ik loop net op Rotterdam Centraal. Daar mag ik zo wat vertellen tegen een televisieploeg van RTV Rijnmond. Tof hè?'

In sommige steden komt zelfs de burgemeester kijken hoe Bas het ervan afbrengt. Die landelijke roem stoort hem echter niet om zijn doel te bereiken: zoveel mogelijk geld inzamelen. Aanvankelijk was zijn doel om duizend euro op te halen, maar die doelstelling mag hij inmiddels bijstellen.

'We zitten al over de tienduizend euro', zegt Bas enthousiast. 'M'n zusje zit me de hele tijd te WhatsAppen met de vraag hoeveel geld er is opgehaald. Hopelijk komt er nog meer bij, dit voelt hartstikke goed!'

Donatie

Op elk station waar Bas een piano bespeelt, staat een collectebus waarin mensen een donatie kunnen doen. Rond middernacht bespeelt Bas de laatste piano van zijn route op Hoofdstation Groningen.

Bas was begin november ook te gast bij Noord Vandaag om zijn actie te bespreken