CBS: meer kinderen geboren bij alleenstaande moeder

Het aantal baby's dat bij alleenstaande vrouwen geboren wordt stijgt. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ook neemt het aantal baby's af dat wordt geboren in gezinnen waarvan de ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.De afgelopen dertig jaar steeg het aantal kinderen dat in Groningen geboren werd bij ongehuwde ouders sneller dan in de rest van het lan

d. In Nederland lag dit percentage vorig jaar nog op ongeveer 56 procent, in onze provincie ging het om nog niet eens de helft van het aantal geboren kinderen.

Tekst gaat verder onder grafiek



Er wordt meer gescheiden dan vroeger en minder getrouwd Tanja Traag - sociologe CBS

Volgens sociologe Tanja Traag van het CBS heeft deze ontwikkeling onder meer te maken met het aantal scheidingen. 'Die scheidingsgolf begon in de jaren '70. Je ziet dus dat er steeds minder mensen getrouwd zijn, omdat ze bijvoorbeeld niet nog eens willen trouwen. Maar vandaag de dag zie je sowieso dat er minder getrouwd wordt.'

Trouwen is kostbaar

Volgens Traag speelt hierin een rol dat Nederlanders door de jaren heen minder religieus zijn geworden, maar ook dat trouwen kostbaarder is geworden. 'Voor de jongere generaties geldt: als ze al gaan trouwen, dan doen ze dat op latere leeftijd. Want als je een grote bruiloft wilt, dan kost dat veel geld. Stellen sparen dus langer.'

Het is voor jongere generaties lastiger geworden om een 'huisje-boompje-beestje-leven' op te bouwen Tanja Traag - Sociologe CBS

Voor jongere generaties is het ook lastiger om een 'huisje-boompje-beestje-leven' op te bouwen, stelt Traag. 'Ze hebben vaker te maken met flexibele contracten en een hypotheek krijgen is steeds moeilijker dan bij generaties hiervoor.'

Wel is duidelijk te zien dat in gemeenten met in verhouding veel religieuze inwoners het percentage kinderen dat bij getrouwde ouders woont een stuk hoger ligt.

Klik op jouw (voormalige) gemeente en zie de ontwikkeling door de tijd. Tekst gaat verder onder kaart



Meer baby's geboren in eenoudergezinnen

Dat er minder kinderen worden geboren bij getrouwde ouders betekent natuurlijk niet één op één dat kinderen geboren worden bij een alleenstaande moeder. Toch komt dat wel steeds vaker voor. In onze provincie werd in 2010 ruim 7 procent van de kinderen geboren bij een alleenstaande moeder. Vorig jaar was dat ruim 10 procent. Ook in Nederland als geheel stijgt dit percentage.

Tekst gaat verder onder grafiek

?

Dat in de stad Groningen en in enkele oostelijke gemeenten dit percentage hoger ligt dan in andere gemeenten, heeft volgens Traag ook met scheidingspercentages te maken. 'Je ziet dat waar meer armoede is en relatief veel lageropgeleiden wonen ook meer wordt gescheiden.'

Nederland heeft in de EU het laagste aantal tienermoeders Tanja Traag - Sociologe CBS

Weinig tienermoeders

Uit deze cijfers is volgens Traag overigens niet op te maken dat in gemeenten met een relatief hoog percentage kinderen die bij alleenstaande moeders geboren worden dus ook veel tienermoeders voorkomen. 'In de EU heeft de Nederland het laagste aantal tienermoeders.'