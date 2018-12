Deel dit artikel:













Lees terug: FC Groningen krijgt tien Fortunezen niet op de knieën: 0-0 Michael Breij vecht namens FC Groningen een duel uit met Jorrit Smeets op het middenveld (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

FC Groningen is er zaterdagavond niet in geslaagd om met een goed gevoel de feestdagen in te gaan. Op bezoek in Limburg werd het 0-0 tegen Fortuna Sittard.

Smeets kreeg vlak voor rust controversieel rood. Groningen wist hier niet van te profiteren en moest in de tweede helft zelfs de beste kansen aan Fortuna laten. Liveblog Lees het wedstrijdverloop terug via onderstaand liveblog: De opstellingen: FC Groningen: Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis; Warmerdam, Doan; Breij, Mahi. Fortuna Sittard Koselev; Ninaj, Dammers, Heerings, Pinto; Rodriguez, Diemers, Hutten, Smeets; Novakovich, Stokkers. Scheidsrechter: Allard Lindhout

