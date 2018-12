Straks live: Kan FC Groningen 2018 met een positieve noot afsluiten in Sittard?

2018 was niet het jaar van FC Groningen. Na een 12e plaats onder Ernest Faber aan het einde van het seizoen 2017/18 staat de FC ook nu in het rechterrijtje. Zorglijker nog, op een positie onder de streep (zestiende). Vanavond kan de ploeg van Danny Buijs dit jaar toch nog positief beëindigen.

Dat moet gaan gebeuren in Limburg waar de tegenstander Fortuna Sittard is. Het duel begint om 18.30 uur. De 1-2 nederlaag tegen Emmen is hard aangekomen bij FC Groningen. De stijgende lijn van de weken daarvoor werd abrupt afgebroken.

Benarde situatie

Hierdoor blijven de groen-witten in een benarde situatie onderin de eredivisie met veertien punten uit zestien wedstrijden. Als er vanavond minimaal een punt gehaald wordt komt de FC in ieder geval boven de degradatiestreep uit.

Boven verwachting

Fortuna presteert boven verwachting. De promovendus staat keurig tiende, behaalde negentien punten en heeft bijvoorbeeld in de Amerikaan Novakovich een gevaarlijke spits die moeilijk te beteugelen is en in Kosalev een betrouwbare doelman.

Zege in De Kuip

De Limburgers boekten afgelopen week zondag de knapste overwinning van het seizoen door Feyenoord in de eigen Kuip verdiend met 0-2 te verslaan. In de beker werd afgelopen woensdag SC Cambuur uit de beker geknikkerd door de Friezen met 2-1 te kloppen. Zo werd de kwartfinale van het KNVB-beker toernooi bereikt.

Liveblog

Zorgt FC Groningen ervoor dat het toch nog met een glimlach de feestdagen ingaat of zet Fortuna Sittard de goede vorm door en consolideert het de tiende plaats? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Chabot, Te Wierik, Handwerker; Memisevic, Reis; Warmerdam, Doan; Breij, Mahi.

Fortuna Sittard

Koselev; Ninaj, Dammers, Heerings, Pinto; Rodriguez, Diemers, Hutten, Smeets; Novakovich, Stokkers.

Scheidsrechter: Allard Lindhout

#forgro