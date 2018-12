Bekeravontuur Groen Geel is ten einde

De voetballers van Groen Geel zijn zaterdagmiddag in de tweede knock-outronde van de noordelijke districtsbeker uitgeschakeld door ACV. De Groningers verloren in Assen kansloos met 7-0.

ACV liet er geen gras over groeien en overliep de derdeklasser volledig. De Assenaren, zelf uitkomend in de hoofdklasse, kwamen al in de 6e minuut op voorsprong door een treffer van Guus de Vries.

Geen eretreffer

Nog in de eerste helft voerden Ezra Schrijver (2x), Marco van der Heide en Jonah van der Werf de score op tot 5-0 bij rust. Pas na de 6-0 van opnieuw Van der Heide kreeg Groen Geel een beetje lucht en miste Thomas Metzemaekers een kans op de eretreffer. Van der Werff bepaalde vlak voor tijd de eindstand op 7-0.

Stunt

Groen Geel stuntte eerder in het bekertoernooi door WVV uit Winschoten en Be Quick te verslaan.

