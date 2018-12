Deel dit artikel:













Auto rolt van de kade (Foto: Martin Nuver / 112Groningen) (Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Zaterdagmiddag is er op de Oosterkade in de stad een auto van de kade gerold. De bestuurder van de auto had zijn auto geparkeerd maar was de handrem vergeten.

Toen de eigenaar een parkeerkaartje ging halen hoorde hij een harde knal. eenmaal terug bij de parkeerplek lag auto tussen schip en wal. De schade aan de boot en de auto lijkt mee te vallen. Er komt een kraan om de auto weer terug op de kade te zetten. Een tijd terug ging het ook al mis, hierbij was hetzelfde schip betrokken.