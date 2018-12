'Het is niet voor ieder kind vanzelfsprekend om een fiets te hebben'

In april zijn Martijn en Mariëlle vertrokken naar Oost-China. Doel: 500 kinderfietsen voor kinderen uit armoedegezinnen ophalen. Vandaag kon iedereen met een oude kinderfiets naar de Vismarkt om deze in te leveren.

Op de Vismarkt stond een team op de fiets weer spik en span te maken. 'We hebben ongeveer 40 fietsen opgehaald vandaag', vertelt Rogier Vroom van de actie Fietsen voor kinderfietsen.

Niet vanzelfsprekend

'Met deze actie willen we duidelijk maken dat het niet voor ieder kind vanzelfsprekend is om een fiets te hebben. Terwijl Groningen de fietsstad van Nederland is.'

Expeditie Grunnen hoorde van deze actie en besloot op de facebookpagina een oproep te plaatsen. De eerste reactie was van Anja Aalders uit Zevenhuizen. 'Wij hebben nog twee meisjesfietsen staan en een jongensfiets.' Op naar Zevenhuizen.

Iemand anders blij maken

'Wij passen niet meer op deze fietsen dus dan is het fijn als we er iemand anders blij mee kunnen maken', vertelt Nick Aalders. Ter plaatse komt Nick met nog een fiets aanlopen.

'Is dit wat?', stuurt Markus Wiggeling ons via facebook. Een kinderfiets met vlag. 'Ik kan nu fietsen zonder zijwielen', vertelt Thomas. 'Dus deze fiets mag naar een andere jongen.'

Bijzonder verhaal

Als eerste reageerde vanochtend Max Kielen uit Groningen. Max heeft een bijzonder verhaal bij zijn jeugdfiets. 'Ik heb deze fiets gekregen van mijn vader toen ik vijf jaar was', vertelt Max. 'Mijn vader is twaalf jaar geleden overleden en deze fiets heeft voor mij wel veel emotionele waarde. We gingen vaak samen naar Garnwerd op de fiets.'

Toch wil Max zijn fiets nu aan iemand schenken. 'De fiets hangt al jaren in de schuur en ik heb vaak gedacht wat moet ik met de fiets doen. Ik wil zeker weten dat deze fiets van mijn vader goed terechtkomt namelijk. Maar bij deze actie had ik een goed gevoel', vertelt hij.

Je kunt je kinderfiets ook online doneren aan deze actie.