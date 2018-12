Expeditie Grunnen: ziet bliede gezichten

Zeven jaar geleden begon de zoon van Nel en Nico Postmus met het idee om vijf kerstpakketten uit te delen aan mensen die hij kende en die wel een extraatje konden gebruiken.

Drie jaar geleden overleed zoon Pieter aan acute botkanker. Op zijn sterfbed vroeg hij aan zijn moeder of ze doorging met de actie.

Vandaag gaat Nel samen met haar andere zoon René langs de deuren met 120 kerstpakketten. 'We zijn hier maanden mee bezig maar je krijgt er zoveel voor terug. Je weet waar je het voor doet als je die bliede gezicht ziet.'

Ook in Expeditie Grunnen:

- Modelbouwmarkt in Leek

- Spieken bij het kersttoneel van de protestantse kerk Zevenhuizen

- Fietsen verzamelen voor het goede doel

- De piep van Sietse

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!