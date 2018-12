Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











De ongelukkige geschiedenis van de ringweg (Foto: RTV Noord) Het kappen van de bomen in het Sterrenbos bij de aanleg in 1964 (Foto: Archief) Plan Goudappel met de oorspronkelijke 2 ringen structuur rond de stad (Foto: Archief)

De zuidelijke ringweg is een bron van zorgen en problemen. Maar waarom is dat zo? Het probleem is dat er een ontwerpfout in zit die er niet meer uit te halen is. Die fout is al lang geleden ontstaan.

In de oorspronkelijke plannen uit de jaren zestig zouden er twee ringwegen rond de stad Groningen komen. Eentje voor lokaal en eentje voor doorgaand verkeer. Maar dat twee ringenstelsel is er nooit gekomen. De huidige zuidelijke ringweg is daardoor de ongelukkige mix van een doorgaande snelweg en een ringweg. Die fout kun je er niet meer uithalen. In deze video leggen we uit hoe dat probleem in elkaar zit. Lees ook: - Rijkswaterstaat kan overeenkomst zuidelijke ringweg opzeggen

- 'We moeten nog een aantal stevige gesprekken met elkaar voeren'

- Dossier: Zuidelijke Ringweg