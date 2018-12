Twee voertuigen botsten zaterdagavond op de Emmasingel in Groningen, ter hoogte van de stoplichten.

De politie en de ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De inzittenden zijn gecontroleerd in de ambulance. Het is onbekend of er iemand wordt overgebracht naar het ziekenhuis. Beide voertuigen liepen forse schade op en zullen worden geborgen door een bergingsbedrijf.

Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend.